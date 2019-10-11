「公民割草」成員舉牌表達訴求 竟遭韓粉包圍恐嚇「揍死你！」

2019-10-11 17:36

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜，昨晚參加高雄市行政行程萬年季活動致詞時，台下有2名「公民割草行動」的志工舉著「公民割草」的牌子，引發現場韓粉不滿。不但2名志工被韓粉包圍，更有韓粉叫囂、恐嚇表示「滾啦」、「揍死你我跟你講」。

兩名罷韓團體「公民割草行動」的志工，昨晚前往萬年季活動現場舉牌表達訴求。此舉立刻引起在場韓粉不滿，隨即包圍兩人並不斷嗆聲。兩名志工一度想和韓粉溝通，不過卻遭韓粉以情緒性字眼狂轟，並要求兩人撤下招牌。過程中，更有偏激韓粉恐嚇「揍死你我跟你講」！

對此，「公民割草行動」昨晚在臉書澄清，志工們在萬年季現場群眾聚集處並未叫喊「韓國瑜下台」，更未「嗆韓」，僅秉持理性表達訴求的原則，在現場舉牌、宣揚推動罷免的行動及理由。未料韓市長支持者包圍他們的志工，要他們撤下標語，還叫喊「你們沒有資格在這裡講話」、「滾啦」及「揍死你我跟你講」等等言語。

公民割草行動也指出，萬年季是高雄在地每年都有的活動，任何市民都可以參加，並非專屬於市府的場合、更非市長的選舉造勢活動。市民參與活動，不應被限縮表達訴求的權利，不同政治立場的市民應該理性溝通，不應以衝突性言語或行動威嚇任何一方。「公民割草行動」對於萬年季現場所發生的狀況感到遺憾，並希望我們的訴求能讓韓市長警惕，停止操作對立，讓支持者真正做到愛與包容。

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