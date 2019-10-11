客家鐵馬義勇軍開騎 周江杰：90天衝破舊政治、翻轉新竹縣

2019-10-11 15:47

〔記者廖雪茹／新竹報導〕民進黨徵召的新竹縣立委第一選區參選人周江杰，今早10點選在新埔褒忠義民廟，在民進黨秘書長羅文嘉、前省主席林光華和支持者的陪同下，邀請八方義勇軍，和他一同衝破舊政治、翻轉新竹縣，剩下的90天，他將用雙腳騎遍第一選區，期待喚起更多年輕人關心家鄉、參與公共事務！

羅文嘉表示，民進黨甫組成「台灣派隊」青年連線，周江杰是9名艱困選區青年立委參選人之一，也是他一起出征的首場。1994年，周自政大畢業回到竹東家鄉，開書店、種友善稻作，但因為不滿財團濫墾砂石，奮而代表綠黨參選縣議員，靠腳踏車方式拜票，從無人知曉到意外當選。今天，周江杰一本當年義家義勇軍的精神，捍衛台灣、造福新竹縣，希望鄉親大力支持；不只要讓小英總統連任，更要讓民主國會多數。

林光華稱許周是有為有守的青年，當年參選縣議員，騎踏腳車勤快拜訪選民，是真正的庶民參選人，結果高票當選，在議會表現傑出，而且在面對公平正義時有所選擇，所以他引介周加入民進黨。這次獲中央黨部及小英總統的力薦，參選第一選區立委，周說「戰士沒有選擇戰場的權力」，如此優秀的青年，除了希望義民爺能夠保佑他當選，他也別無選擇一定要現身力挺，雖然國民黨參選人也是林家人。

周江杰表示，5年前進入議會，他的工作就是要維護公平正義，非自住房屋稅率是他堅持的理想，如果無法做到，他可以離開，但是公平正義不能放棄。今天他選在義民廟出發，邀請大家走上第一選區艱困的戰役，邀請大家和他一起翻轉新竹縣！

周江杰也提及羅文嘉是他學生時代的偶像，羅曾說過，在傳統選舉家裡收到一筆錢，他請媽媽一定要退回；如果新竹縣的選舉文化無法改善，公平正義將沒有實踐的一天，為縣民帶來理想的生活環境。選前剩下的90天，他誓言將用一輛腳踏車、一支旗，騎遍第一選區鄉鎮市，為大家拚到底！

周江杰客家鐵馬義勇軍的首騎日，包括民進黨新竹縣黨部主委彭瑞德、評議委員召集人邱文郎、行政院顧問黃源慶、竹北市民代表蔡蕥鍹等與會，「建康男孩」新竹市議員劉康彥、陳建名也特地跨轄力挺。

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