傳選前兩個月輔選韓國瑜 侯友宜：先專心面對總質詢

2019-10-11 12:42

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長侯友宜不願接任國民黨總統提名人韓國瑜的競選總部主委，且避開與韓國瑜同台機會，引發外界揣測「禿子」、「漢子」關係生變，但傳出侯友宜可能在選前2個月輔選韓國瑜。侯友宜今天表示，已接近市議會總質詢的時間，將全力面對議員關心的市政議題。

侯友宜今天上午出席「國際身心障礙者日活動」，對於國慶日不舉辦升旗典禮，而是前往硬漢嶺爬山，外界解讀侯友宜刻意與藍營切割或保持距離。

侯友宜說，每個人都非常愛國，不管是升旗或是用任何形式來展現對國家的愛，都是慶祝國慶的好活動，愛國心不一而足，他也提醒市民，明年元旦市府將擴大舉辦升旗典禮，希望所有的好朋友都能來參加。

傳出侯友宜私下與立委透露，選前倒數2個月將全力輔選韓國瑜。侯友宜回應，他現在是新北市長，一切以市政為最大的優先，在每一個階段都會把自己的角色扮演好，目前已接近議會總質詢的時間，他會全力面所有議員關心的市政議題，好好地努力做事，才是現階段最重要的事情。

媒體追問「下一個階段呢？」侯友宜說，下一個階段他還是以市民為優先，該做的事他還是會去做，他永遠知道自己的腳步在哪一個階段、要扮演哪個角色。

是否認為韓國瑜樹敵太多？侯友宜表示，選舉一定要把自己的政見論述講清楚，讓選民做出判斷，每個競選團隊都不應該有惡意批評跟攻擊，因為批評別人不會讓自己更好，應該互相包容、尊重，讓台灣團結一致往前走，選舉過程多一點寬容、包容跟支持，台灣一定會更好。

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