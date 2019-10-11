民眾黨立委選情艱困 柯文哲：台灣在國際上也處處有阻礙

2019-10-11 12:36

〔記者周湘芸／新北報導〕台北市長、民眾黨主席柯文哲今早陪同民眾黨板橋東區立委提名人吳達偉一連到板橋區國泰市場、興隆市場掃街，不過恐因行程安排太早，首站人潮冷清，兩人提早結束拜票更到鄰近早餐店用餐。柯表示，只要是有理想的年輕人都願意給他機會，台灣在國際上處處都有阻礙、困難，還是提著一個007手提箱勇闖天下。

柯文哲今早陪同吳達偉於板橋區掃街，被問到選情遇上該區現任民進黨立委羅致政及國民黨立委柯志恩恐更加艱困，柯以「一日雙塔」為例指出，「若你在富貴角燈塔問我有沒有把握騎到鵝鑾鼻，我一定跟你講『廢話！我怎麼知道，我從來沒騎過』。」並強調，做不一定會成功，不做一定不會成功。

柯文哲說，只要是有理想的年輕人都願意給他機會，台灣在國際上處處都有阻礙、困難，那是不是乾脆打包回家？台灣也是提著一個007手提箱勇闖天下。這也是為什麼台灣的經濟還能撐到今天，我們勇於創新、勇於走出去。

吳達偉表示，自己從小就住板橋區，時常和媽媽到菜市場，很多攤商都認識，所以拜起票都很自然。被問到是否擔心郭陣營在該區也派出人選，導致選情受挫？吳則說，沒有發生的事情沒辦法評論，相對該區藍、綠提名人，自己比較年輕，有的就是體力和活力，用這些特質去吸引選民，用自己的政見去跟選民聊聊天、交換意見，希望他們給一些回饋。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法