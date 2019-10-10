小英當選會火山爆發？ 黃國昌拿韓國瑜「論文」嗆爆韓陣營

2019-10-10 23:22

〔即時新聞／綜合報導〕韓國瑜的研究所論文指導教授，同時也是他的國政顧問團兩岸組顧問蘇起說，若總統蔡英文連任，「台灣會進入火山爆發」！對此，立委黃國昌質疑，「還在用中共恐嚇牌打選戰？中國國民黨真的是毫無長進！」他也翻出過去蘇起指導韓國瑜寫出的論文狠嗆，「蘇起還記得自己指導韓國瑜寫的碩士論文，寫了什麼嗎」？

韓國瑜今天下午公布「兩岸政策白皮書」，蘇起也操作起「恐嚇牌」，強調台灣的未來正處於生死關頭，從國家安全面臨的威脅，他很擔心明年1月總統蔡英文若連任，「台灣會進入火山爆發」。

對此，黃國昌今晚在臉書po文批評，「還在用中共恐嚇牌打選戰？中國國民黨真的是毫無長進！」黃國昌也問蘇起，依照KMT從過去到現在的恐嚇選戰邏輯，「中華民國該滅亡幾次了」？黃國昌質疑，「認真談公共政策、很難嗎？不打恐嚇牌就不會選了嗎？」他也狠嗆，「蘇起還記得自己指導韓國瑜寫的碩士論文，寫了什麼嗎」？

黃國昌在文章末也附上他曾貼在臉書上的韓國瑜研究所論文「從中共對台統戰策略看兩航談判」的部分內容。其中提到，「中國統戰最高戰略目標定位於解放台灣，使台灣成為中共主權管轄下的一個地方政府」。當時黃國昌也批韓國瑜，在碩士階段就已經知道中共各種手段，就是要解放併吞台灣。「現在沒有道理看不清楚啊」！

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