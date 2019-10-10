韓國瑜公布兩岸白皮書 蘇起擔心蔡若連任「台灣會火山爆發」

2019-10-10 14:28

〔記者方志賢／高雄報導〕國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜今下午公布「兩岸政策白皮書」，前國安會秘書長蘇起再度操作「恐怖牌」，強調台灣的未來正處於生死關頭，從國家安全面臨的威脅，他很擔心明年1月總統蔡英文若連任，「台灣會進入火山爆發！」

蘇起表示，他走出退休生活，參與這場選戰，是因為台灣面臨生死關頭，他從未見台灣國家安全面臨這樣的威脅，根據他長期觀察，從很多跡象顯示，他很擔心台灣明年會不會火山爆發。

蘇起說，中國老百姓過去很友善，但現在卻有89％的人民要武力統一台灣，台灣與中國官方指名對罵，中國的戰鬥機、軍艦在台灣附近繞來繞去，但台灣卻還要伸手管香港的事，而且寄望於目前忙得要死的美國去對付強大的中國。

蘇起表示，因為對美國這樣錯誤的期待，加上兩岸軍力對立，他很擔心明年蔡總統當選後，「台灣會進入火山爆發情況！」他說陳水扁當總統時做了幾件大事，包括正名、制憲及公投，蔡英文目前做的卻是「半個正名、半個制憲及半個公投。」

蘇起說，什麼是半個正名？就是中華民國台灣，正名走一半，蔡英文不做制憲卻用修法來改變內部政治結構，而明年的總統大選就是半個公投，到時喊出支持她、支持獨立，如果半個正名、半個制憲、半個公投，加上國際大環境的，他預測明年5月前後台灣的日子會非常不好過。

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