中市北屯區立委參選 郭柯人馬鬧雙胞

2019-10-10 19:55

〔記者蔡淑媛／台中報導〕郭柯合作破局？！郭台銘幕僚郭昕宜9月戶籍遷入台中市北屯區為參選立委備戰，柯文哲現在又公佈13日本週日南下台中陪北北屯立委參選人謝文卿到一點利市場、太原夜市掃街拜票，他低調表示一切聽從黨的指示，現在不能隨便說；郭昕宜則強調，郭柯合作不受影響，雙方都各推人選，會再協調只推出一人。

謝文卿今年接下國際獅子會300-C1區總監，事業跨足人力仲介、不動產開發、投資電子業，也曾涉略建築業等，近幾年積極參與社會公益事務，今年總監交接典禮從林殿上接下總監，典禮還捐贈義消救難車、社會局老人文康車，前後位市長林佳龍、盧秀燕都來觀禮，地方經營深厚。

謝文卿說他這幾年做了很多公益工作，除了捐車，也送愛心餐、助獨老、單親媽媽等弱勢家庭，感受到社會基層的貧苦，對於現況實在看不下去，也受許多人的鼓舞，因此挺身而出想為社會做事，要「勞動立委護庶民，台灣民眾挺文卿！」

謝文卿表示要做個「勞工立委」但對於如何與柯文哲接觸、是否加入台灣民眾黨、已經確定提名了嗎？如何與郭家軍整合，則閉口不談，一再強調「黨部沒指示、現在不好說、不能隨便說，一切尊重黨指示」只透露選立委真心服務，不過柯辦表示目前謝文卿還未入民眾黨籍。

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