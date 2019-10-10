日方「國慶賀電」遭不停質疑 謝長廷語重心長反擊了！

2019-10-10 01:06

〔即時新聞／綜合報導〕我國駐日福岡辦事處在4日舉辦的國慶酒會中，公布了日本首相安倍晉三和副首相麻生太郎署名的賀電，引起中國跳腳，日本官房副長岡田直樹7日在中國媒體逼問下透露「安倍總理並未送出賀電」，讓國民黨立委抓到機會狂批評，還嗆說民進黨政府被視為麻煩製造者卻不自知，對此駐日代表謝長廷9日晚上語重心長在臉書上做出回應。

謝長廷在臉書上表示，日本內閣官房副長官在中國新華社逼問下回答「首相府沒發出那份電報」，因此引發議論，對此他體諒在「中國凡事抗議」下，日本和台灣交往的困境。

謝長廷接著解惑，他表示，安倍的故鄉是山口縣，而麻生的故鄉是福岡縣，這兩個縣都是福岡辦事處的轄區，再加上平常往來關係不錯，地方有力人士才能從各種管道拿到賀電給辦事處。

謝長廷比喻，就好像立法院院長蘇嘉全在家鄉屏東的服務處發出一張賀電，向地方某人祝賀服務處成立，不過院長辦公室聲明立法院長室沒有發這張賀電一樣，他大嘆「這在民主社會的台灣或日本是常見的人情世故，中國卻拿這個大作文章」。

謝長廷認為，中國目的是想打壓台灣士氣、縮小台灣在日活動空間，不過卻逼問不出「究竟是誰發出？誰去爭取的」？但若由台灣民代逼問外交單位，得到答案後如實公開出來，反而出賣熱心善意的友人，讓中國未來可以施加報復。

「賀電是真的有收到。」謝長廷強調，但事實卻被台灣的特定媒體和民代「曲解成假的」，他質疑這些人知道不是真的關心假新聞，並提到，過去2006年馬英九訪問日本，新聞報導説見了安倍首相，其實是假的，謝長廷表示「這才是台日交流歴史中最大的假新聞」。

謝長廷最後大嘆，美國、日本為了通過支持台灣的法案或決議，經常會受到中國抗議，也必須迂迴地解釋、澄清，是相當麻煩的事，但他們從不怕麻煩，全因「不能坐視民主台灣一直被中國打壓而萎縮」，但是在台灣竟有人稱台灣自己是麻煩製造者，謝長廷怒批這些人：「究竟是站在中共立場還是台灣立場？全民可以好好檢驗！」

謝長廷臉書全文

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