欠黨工9億退休金、資遣費 國民黨控黨產會阻撓支付

2019-10-09 18:07

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨行管會主委邱大展今天下午召開記者會指出，行政院不當黨產處理委員會從前年底起至今，一再違法濫權，否准前黨營事業中投公司給付股利做為國民黨106年1月31日大量解雇勞工退休金及資遣費，刻意對國民黨勞工採取歧視作法，甚至今年4月8日法院判決確定後，還把政治髒手伸進司法系統繼續杯葛，迄今已有131位退休、大解黨工去世「含恨而終」。

邱大展還說，希望大家了解民進黨清算鬥爭，無所不用其極，像這種「傷陰德」的事，未來會禍及子孫。

因應組織改造，國民黨在106年1月31日大量解雇全體勞工共719人，有關退休金及資遣費經台北市勞動局7次協商，且期間黨產會都有派員參加會議，最後經台北地方法院核准，遭資遣勞工並向台北地方法院申請執行國民黨對中投公司的股利債權，並於今年4月8日判決定讞，期間黨產會以尊重法院判決見解為由而放棄上訴。

國民黨指出，但在遭大解勞工申請強制執行後，又經台北地方法院今年7月18日及19日陸續發佈強制執行命令，將國民黨中投股利債權移轉給這些勞工，黨產會在8月20日又對台北地方法院的執行命令提出異議，並於9月26日決議否准中投公司給付股利，並要求中投公司提起異議，藉以阻撓拖延中投公司支付的進度，「可謂霸凌司法無上限且刻意歧視本黨勞工」。

邱大展指出，國民黨在106年1月31日大量解雇719位勞工後所產生的資譴費與退休金總額將近16億元，這是都是國民黨的法定義務，因此當年12月就向黨產會申請以中投股利債權支付，但至今始終無法給付，原因就是黨產會一再阻撓，甚至還恐嚇中投公司，如果未經黨產會同意就幫國民黨清償股利債權，就要依黨產條例第27條第1項規定處中投公司該處分財產價值1至3倍的罰鍰，對目前有300多億資產、負債150億的中投公司造成困擾，害怕因此遭受貸款銀行啟動「加速條款」，被追償所有債務，造成營運困難，這種行為就像「流氓」一樣。

邱大展指出，當初產生的近16億元資遣費與退休金總額，已經支付6億餘元，目前國民黨仍積欠這些退休、大解勞工9億餘元。

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