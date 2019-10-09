傳韓國瑜將請假參選 綠議員分析韓3個抉擇、4種發展

2019-10-09 12:17

〔記者陳文嬋／高雄報導〕傳高雄市長韓國瑜將自15日起請假投入總統大選，民進黨議員林智鴻表示，韓國瑜有3個抉擇、4種發展，請假選總統就是能撈就撈，把高雄當備胎，韓國瑜發大財，將成為台灣史上海撈最大的選舉暴發戶，他促韓國瑜請假不如請辭，為高雄市民負責，為國家節省國庫。

民進黨議員林智鴻表示，韓國瑜有3個抉擇，第一為了中華民國不惜粉身碎骨，競選總統破釜沉舟，辭市長選總統；第二是能撈就撈，自己發大財比中華民國以及高雄發大財重要，請假迴避議會監督，留後路總統落選回頭當市長，把高雄當備胎；第三是韓國瑜全心拚市政，實現對高雄市民的承諾，懸崖勒馬，主動辭去國民黨總統候選人的角色，專心當高雄人的全民市長，讓高雄發大財。

林智鴻指出，韓國瑜有4種發展，第一是10月14日辭市長選總統，依選罷法3個月內高雄市長補選，1月11日與總統大選合併選舉，省下未來韓市長被發動罷免與罷免投票的鉅額社會成本。

林智鴻說，第二是1月11日韓在總統落選後回頭當市長，依照上次朱立倫得票，國民黨基本盤30％近400萬票，韓國瑜獲得1億2千萬的選舉補助款，加上當市長年薪達257萬，4年累計1028萬，另外加上去年高雄市長選舉補助款2677萬，若罷免案不成功，韓市長短短4年就能夠撈大約1億6千萬。

林智鴻指出，第三總統落選回頭當市長，若罷免案成功，高雄市長改選，韓國瑜扣掉未來3年可以領取的薪酬，韓國瑜一樣在短短2年內大撈將近1億5千萬；第四辭去國民黨總統候選人角色，主動換瑜，專心當市長，未來罷免案不成功，韓國瑜安心安穩做完4年再選連任。

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