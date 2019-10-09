外傳韓國瑜請假日15？16？ 高市府、韓競辦都說：沒接到消息

2019-10-09 11:27

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜傳出本月16日開始請假?高雄市政府與韓國瑜競選辦公室異口同聲，目前沒接到確定請假消息。

近韓人士透露，相關消息有可能是談話中的部分內容，也可能是考慮的選項，但應該還沒確定，如果確定請假時間，競辦一定會統一發布。

韓國瑜何時開始請假?近日成為外界關注焦點，今有消息披露15日開完市政會議後，16日就開始請假?後來又有消息指出，15日上午開完市政會議後、下午就會請假?

高市府人事處、新聞局，今對此均回應沒有請假消息，競辦方面也澄清，沒接到相關通知。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法