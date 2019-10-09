美國握韓國瑜未曝光資料？黃光芹加碼爆：炸開選舉就結束

2019-10-09 00:28

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜是否於11月訪美仍未定案，但資深媒體人黃光芹日前爆料，美方手上掌握許多韓國瑜未曝光的資料，她7日再度爆料，資料的時間點有兩個，分別是「2015年」以及「今年2019年」，還說如果資料「炸開」，那明年選舉就告終了。

黃光芹4日在政論節目「突發琪想」爆料，韓國瑜11月的訪美行程是國民黨主席吳敦義透過特使去牽線，「特使在前往美國回來之後，帶來的不是什麼好消息，因為美國人手上有掌握比我們還多的韓國瑜的未揭露訊息，當場給了這位特使看，特使看了傻眼」。她曾問那名特使，是否有回去向吳敦義報告這事，對方表示有，「那就是賭了嘛，賭這件事會不會在11月炸開」。

對此，黃光芹7日在三立「鄭知道了」加碼爆料，「這份資料是兩個時間點的資料，一個是2015年，一個是2019年，2015年的比較具體，那這個部分是在韓國瑜當北農總經理時候的東西，不是書面而是影帶，影帶還上了字幕，讓美國人不懂中文可以看得懂。」

黃光芹說，美國手上掌握韓國瑜未揭露的訊息，「因為我知道那個內容，我就知道這個好聳動，好壓抑，下巴都快掉下來」、「如果炸開了不得了，那這場選舉就告終了啊」。

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