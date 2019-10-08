少將聯隊長遭拔官調職 空軍司令鐵著臉無預警視導部隊

2019-10-08 15:27

〔記者羅添斌／台北報導〕空軍通航資聯隊林姓聯隊長因涉及「舉止不當」，日前遭到拔官調職處分，由於調查發現通航資聯隊內部管理有諸多問題，空軍司令熊厚基上將昨日以無預警方式赴通航資聯隊實施「戰備視導」，熊厚基對發生相關事件至表痛心，要求各級幹部都要落實「性別平權」要求，發現不適切徵候要立即處理。

空軍司令部日前表示，通航資聯隊聯隊長林少將任職期間因涉舉止不當，經單位調查屬實，核予大過乙次懲處，並於10月2日調任空軍司令部委員。空軍司令部強調，對於高階幹部不當行舉，秉持「毋枉毋縱」原則，予以嚴懲，決不寬貸；另援引案例宣教，持續加強軍法紀教育，以防類案再生。

軍方官員今天說，熊厚基上將對通航資聯隊發生這種事件相當的痛心，加上調查發現聯隊內部控管頗多缺失，因此在昨天以無預警方式，司令座車直接殺到通航資聯隊進行戰備視導，熊厚基更是鐵著一張臉，要求聯隊幹部徹底改革，發現各種不適切的徵候時，就要立即處理，共同維護單位榮譽。。

熊厚基強調，領導幹部言行舉止攸關部隊戰力、士氣及向心，各級幹部應守法守紀、以身作則，做官兵表率，以「如臨深淵、如履薄冰」態度，貫徹各項軍紀安全維護工作，落實「性別平權」要求，發現不適切徵候，立即處理，以凝聚單位向心，塑建優良團隊文化，共同維護單位榮譽。

熊厚基也要求各業管單位，結合各項綜合督考等時機，加強輔導生活管理、戰訓工作、幹部訓練及人員考核，發掘窒礙問題並主動協助改善，以周全部隊管理工作，戮力達成各項戰（演）訓任務。

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