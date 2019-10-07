致詞「販毒判太重」挨批 林思銘澄清：有心人斷章取義

2019-10-07 19:53

［記者蔡孟尚／新竹報導］臉書粉絲專頁「打馬悍將粉絲團」今天PO出一段國民黨新竹縣立委參選人林思銘在公開場合談話影片，片中他說：「我真的常常同情有些販毒的，每一個人販毒的情況不一，賣1000塊的毒品判他7年，各位，有道理嗎？」網友紛紛留言痛批：「公三小！」林思銘聲明澄清說：「當時是分享弱勢孕婦個案，沒想到被有心人斷章取義。」

「打馬悍將粉絲團」PO出林思銘在公開場合談及毒品議題的影片，他在影片中說：「台灣的法律對毒品這部分，雖然販毒判很重，但是我自己一直覺得，有些人真的，我們給他判太重了！我真的常常同情有些販毒的，每一個人販毒的情況不一，賣1000塊的毒品判他7年，各位，有道理嗎？」

林思銘直言販毒判太重的影片曝光後引發軒然大波，不少網友在影片下方不滿留言，怒批：「他真的知道他在公三小嗎？」，更有網友狠酸「這廝說不定就是一名販毒頭子！」

林思銘今天下午緊急聲明澄清，他參加「反毒品宣導活動」堅決反毒，活動中談話表示販毒者判太重的全文內容，是針對單一個案向民眾分析「販毒的源頭利用弱勢的人販毒，嚴重危害社會」；他擔任律師承辦的案例有一位孕婦挺著大肚子，但只因轉讓毒品所得1000元，被判刑7年，所以呼籲大家要重視販毒的嚴重性，也希望法官在判刑時，能針對具體個案之不同，對弱勢、明顯值得同情之犯罪行為酌量減刑，在法、理、情兼顧情況下，應該給被告重新向善空間。

林思銘的聲明中也強調，有心人士故意截取片段影片，指責他認為販毒者判太重，絕非他的原意，他重申堅決反毒立場，並希望大家努力宣傳反毒，將毒品趕出校園，趕出社會每個角落。

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