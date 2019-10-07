藍營立委參選人稱「販毒判太重」 網友怒轟：公三小？

2019-10-07 14:02

〔即時新聞／綜合報導〕2020大選倒數破百日，許多參選人紛紛拋出競選政見，國民黨新竹縣議員林思銘投入竹縣第二選區立委選戰，不過他日前在公開場合的談話畫面曝光，他向台下民眾表示，「（毒販）賣一千塊的毒品，判他7年，各位有道理嗎？」引來網友連聲撻伐。

臉書社團「打馬悍將粉絲團」今（7日）PO出一段影片指出，林思銘在公開場合談及毒品議題，他在影片中提到，「台灣的法律對毒品這部分，雖然販毒判很重，但是我自己一直覺得，有些人真的，我們給他判太重了！我真的常常同情有些販毒的，每一個人販毒的情況不一，賣一千塊的毒品判他7年，各位，有道理嗎？」

林思銘直言販毒判太重的影片曝光後，隨即引來網友不滿留言，怒批「他真的知道他在公三小嗎？」、「所以他要拉的是毒販的票？」、「怎麼有這種候選人！不要投他！」、「腦袋壞了？」、「這候選人發言夠X障」、「難道是草包第二版？」、「還敢投給國民黨嗎？」，更有網友狠酸「這廝說不定就是一名販毒頭子！」

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