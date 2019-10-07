龜山忠義路分隔島草比人高 林正峰嗆：乾脆辦草花博覽會

2019-10-07 17:53

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕2019農業博覽會正在新屋區熱鬧登場，桃園市長鄭文燦今天在市議會進行施政報告，桃園市議員林正峰表示，桃園市政府農業局多次邀請他前往參觀農博他都不想看，因為他「心裡在淌血、滿肚子怨氣」，直斥龜山忠義路往林口方向的分隔島草長得比人高，怒嗆市府乾脆加辦桃園草花博覽會，邀請大家來觀賞。

對此鄭文燦坦言，這不應該發生。桃園市政府工務局長賴宇亭則表示，會請桃園市政府養護工程處馬上處理。

林正峰不滿地說，桃園市府在別的地方舉辦農博、地景藝術節舉辦的風風光光他都不反對，但反觀龜山道路上，看到的卻都是雜草叢生，接著秀出一段影片雜草「茂密」的影片，林正峰表示，拍攝地點是龜山忠義路往林口方向，「分隔島的草長得比人還高，根本看不到花木」！

「不知道你們怎麼管理的，這樣是沒政府耶！」林正峰爆氣直言，桃園市主辦的全國運動會10天後即將開幕，而這條路段就是往返全運會主場館「桃園巨蛋體育館場」的主要幹道，要求市府要好好處理雜草問題，不然乾脆再追加辦一場桃園草花博覽會，邀請大家來看這條路，此話一出，還引起幾位一級主管憋笑、對看你我。

面對林正峰的質疑，賴宇亭表示，這是我們的責任會好好處理，包括區公所、養工處都會一併檢討。

相關影音

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法