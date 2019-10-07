高雄街頭國旗插好插滿 粉專大酸：不如當認真市長做好做滿

2019-10-07 15:31

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市政府為慶祝雙十節將至，舉辦「潮國慶」系列活動，高雄街頭可見旗海飄揚景象，對此，罷韓團體「WeCare高雄」在粉專大酸「與其把國旗在城市插好插滿，不如當一個認真上班的市長做好做滿」。

高市府舉辦「潮國慶」系列活動，高雄市長韓國瑜也在日前的活動會上表示「鼓勵高雄市民家家戶戶掛國旗，一起熱愛國家」，臉書粉專「高雄點」也PO岀高雄街頭國旗旗海飄揚的景象，對此「WeCare高雄」發文大酸「與其把國旗在城市插好插滿，不如當一個認真上班的市長做好做滿」，更酸說「推市政喊沒錢，買國旗造勢、辦國慶活動盡量花」。

「WeCare高雄」貼文表示，如果買很多國旗，但面對中國噤聲無言，這樣就能營造一副愛國形象，真的是無言；當「中国」表明認同九二共識就是走向一國兩制，只敢在島內喊認同九二共識，堅決反對一國兩制，真的就是喊假的，不然到中聯辦怎麼不敢講。

「WeCare高雄」認為，國旗儼然被操作成選舉符號，而不管台獨跟華獨，「中国」都不會接受的當下，喊著認同九二共識的人，又如何能捍衛中華民國，「Wecare高雄」強調，並不是所有東西都是「數大便是美」，插一面國旗的愛國心沒有少於插一百面。重點是在於真正的愛國心，以及撙節公帑的良心。

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