稱總統大選變「垃圾時間」 他要韓國瑜退出國民黨救選情

2019-10-07 12:44

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜聲勢下滑，選情低迷，新黨總統參選人楊世光在臉書上發文表示，強烈建議韓國瑜宣布退出國民黨，用庶民市長的身分挑戰藍綠。

楊世光在臉書上發文表示，2020的總統大選已經進入籃球比賽勝負已定的「垃圾時間」，但有人提議韓國瑜辭去高雄市長一職，他非常不認同，但他強烈建議韓國瑜宣布退出國民黨，用庶民市長的身分挑戰藍綠二黨。

楊世光認為，韓國瑜能選上高雄市長，本來就是一群討厭藍綠的人民，因為韓的直白和可愛在2018把選票投給了韓，今天鴻海創辦人郭台銘仍有餘溫也是因為非屬藍綠。

楊世光還認為，回想當年的連勝文也是因為挑戰藍綠獲得高人氣，但因為和國民黨攪和，被台北市民最後放棄，韓國瑜要破釜沈舟，不是辭去高雄市長而是退出國民黨，讓台灣有新的希望，讓中華民國有不同的氣象。

楊世光進一步解釋，韓國瑜現在退出國民黨籍當然會失去2020參選資格，但退出國民黨的方法有很多種，現在蔡英文躺著選，全台的觀眾和讀者的閱聽行為反應在收視率和銷售量上，這場選戰已經進入「垃圾時間」，韓國瑜不做一些價值觀的重大突破，在戰術上創建一個新的敵人去轉移目前的困局，選情真的非常危險。

楊世光說，不是同溫層團抱就會勝利，而是要改變戰場局勢，韓國瑜最大的弱點是吳馬朱各懷鬼胎，整個韓國瑜防線的崩潰來自於國民黨的內部矛盾，反正民調也不可能更差了，就讓大家再次看到一年前的韓國瑜，改變從他開始，再一次開始。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法