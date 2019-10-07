網友「柯文哲」留言嗆殺黃捷 警方查出IP在香港

2019-10-07 12:16

〔記者陳文嬋／高雄報導〕時代力量高雄市議員黃捷上週遭到網友「柯文哲」於YouTube留言嗆殺，網友聲援黃捷，要求法律制裁，警方報請檢察官指揮偵辦，連日來查出「柯文哲」IP在香港，全案將依恐嚇罪嫌偵辦。

時代力量議員黃捷上月底參加鳳山區公所主辦的九九重陽活動，不料市長韓國瑜前腳才離開，黃捷現場接受媒體訪問，突遭韓粉亂入，包圍辱罵黃捷「垃圾」，一行人情緒激動，甚至作勢打人，經媒體出言制止，報警護送黃捷離去。

黃捷隔天上警局提告韓粉盼以正視聽，要讓高雄回歸正軌，強調議員質詢市長是天經地義的事情，尊重不同的意見，才是民主社會的基本價值；鳳山警方一連2天傳喚4人依公然侮辱罪嫌送辦。

韓粉「杏仁哥」開網路直播，轟黃捷「不尊重長輩」，黃捷回應即便是長輩，但對人用不雅字眼辱罵，造成對別人的侮辱，這都跟年紀無關，用年紀來壓人，有點倚老賣老的感覺，沒有是非的觀念。

黃捷當晚上電視節目，網友「柯文哲」留言「會殺了她」，雖然事後刪除留言，但已被其他網友截圖留下跡證，引發網友群情激憤，擔心黃捷人身安全，認為這已涉及恐嚇罪，一定要讓法律來制裁。

警方報請檢察官指揮偵辦，連日來查出「柯文哲」IP在香港，全案將依恐嚇罪嫌偵辦，黃捷迄今未申請隨扈，已針對服務處設巡邏箱加強簽巡，以確保黃捷人身安全。

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