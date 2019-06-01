不只黃捷！ 高市多位議員都收到中國韓粉跨海寄死亡威脅信

2019-06-01 12:03

〔記者黃佳琳、蔡清華／高雄報導〕時代力量高雄市議員黃捷日前收到一封來自「中國香港」、「先姦後殺」恐嚇信，無獨有偶，民進黨高雄市議員高閔琳、邱俊憲和林智鴻也疑似都收到同樣來自「中國香港」的韓粉寄來的死亡威脅信。

高閔琳說，去年10月份擔任民進黨提名市長候選人陳其邁發言人的緣故，從召開第一場記者會開始，她就飽受包括來自藍營的支持者、韓粉、網軍和中國網軍的留言攻擊、抹黑、辱罵、侮辱和威脅恐嚇。

高閔琳說，最近開議期間，更因為自己的認真監督凸顯了韓國瑜市長這個「說大話草包政府」問題百出；除了網路的洗版式辱罵攻擊，陸陸續續她也已經接到4封辱罵和恐嚇信件。其中最新的一封，和黃捷議員、邱俊憲議員一樣都在昨天同時收到，是來自「中國香港」的恐嚇信，從郵戳、字跡，合理判斷皆是同一人所為。

「我一點也不感到害怕！」高閔琳表示，各種變本加厲的人身攻擊、抹黑辱罵、威脅恐嚇；反而讓她更加感覺到她正在為台灣、為高雄做對的事。她不但不會噤聲，還會更大聲更不會屈服於惡勢力，還會更強硬，而且會更堅定、更勇敢地為台灣奮鬥下去。

高閔琳認為，中國統戰的「紅色滲透」無孔不入，而如此的「統戰力道」更不斷在加強當中，其中透過中資媒體不斷洗腦造神放送、利用台灣的言論自由散播假消息假新聞、透過海外公司包裝中資進行投資收購並進行經濟干預及依賴、透過政治訂單搞垮我國農業、透過電信設備竊取我國機密資料並搜集人民個資、透過招待我國鄰里長和學生免費旅遊進行統戰、透過收買我國黨政人士和退役將官、透過黑道及地方派系製造動亂及控制等。

在中國在中美貿易戰不僅節節敗退、各國企業紛紛撤離、台商更大舉回流；而中國內部不只有經濟崩盤、還有非洲豬瘟疫情控制不下、民運四起的各種問題。為了鞏固共產黨政權不崩毀，中國和習近平勢必加強對台統戰的「紅色滲透」力道，並與台灣內部的紅色勢力裡應外合。

高閔琳疾呼，就讓我們一起來看看，有誰支持九二共識、服膺於一個中國一國兩制？還有誰，今天號召支持者要穿上紅衣上凱道吧。

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