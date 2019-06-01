不只黃捷收到「中國香港」恐嚇信 警方採獲清晰指紋

2019-06-01 11:05

〔記者蔡清華／高雄報導〕時代力量高雄市議員黃捷昨晚收到一封來自「中國香港」、「先姦後殺」恐嚇信，民進黨市議員林智鴻也同樣收到同一人士寄出的恐嚇信，轄區鳳山警分局已進行採證，採獲數枚清晰指紋，送鑑識中心比對，警方已對兩名議員「密集巡簽，定點守望」，保護兩人人身安全。

鳳山警分局表示，黃捷接獲恐嚇信後，議員服務處並未向警方報案，分局昨（31日）晚間10時28分主動致電黃捷議員辦公室，詢問是否需要向警方報案，服務處表示，「目前黃議員無此需求。」

無獨有偶，鳳山區市議員林智鴻昨夜也同樣收到一封來自「中國香港」恐嚇信，寄件人是同一人，但恐嚇的內容並不一樣，警方拒透露恐嚇內容，警方採獲數枚清晰指紋送鑑識中心進一步比對。

黃捷臉書提到，近日不少中國網友開始在她的臉書留言、私訊，對她進行謾罵和攻擊，「甚至今天我還收到了實體恐嚇信，根據郵戳、郵票來看，是從『中國香港』寄出的，收件地址填的是『中國台灣高雄市』。」信中內容提到：「曹你媽的翻白眼作秀博出位先姦後殺！外出小心啦！嗅（臭）婆娘。哈哈哈。」

對此，黃捷強調，她不會因為被恐嚇感到害怕，她怕的是，中國統戰侵略民主的方式逐漸猖狂，失去的會是我們珍貴的自由，「該位香港民眾應該慶幸，信中寫的內容因為符合中國的政治正確得以寄出，如果今天內容是批判中國政府，只怕銅鑼灣書店案例會再次發生。」

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