小英競選團隊自製直播節目《一起吃早餐》今首開播

2019-10-07 11:51

〔記者楊淳卉／台北報導〕蔡英文總統連任競選團隊自製直播節目《一起吃早餐》今日上午9點首次登場，節目設計「風場預報」、「Ture英未來」、「正確發英」三個單元，由競選團隊3位發言人阮昭雄、顏若芳、廖泰翔主持，和民眾一起聊時事、談政績、澄清假訊息。

首集開播，主持人顏若芳端出了永樂市場的美食旗魚米粉，而阮昭雄和廖泰翔則是準備了「國民早餐」的三明治和台式漢堡。未來每集節目，也會邀請不同立委候選人帶來各地早餐美食與大家分享。

首播的節目中，在生活時事的「風場預報」單元，三位發言人關注南方澳斷橋事件，蔡英文總統6日也再度到南方澳視察，了解斷橋的後續處理表示。顏若芳提到，未來橋梁的檢測應通盤檢討，不能只檢不測；阮昭雄則稱讚此次政府處理即時，交通部長林佳龍與內政部長徐國勇部長在第一時間抵達現場快速處理。

在「Ture英未來」單元，發言人談論上週末金鐘獎頒獎典禮。廖泰翔表示，現在的台劇，無論在議題深度、拍攝手法、劇組規模都越來越好，讓國人看到影視產業的能量。顏若芳則說，金鐘贏家《我們與惡的距離》獲得政府前瞻計畫補助，政府支持台灣劇組拍攝優良劇本和作品，把資金與人才留在台灣。阮昭雄表示，在台灣，拍攝的議題不會受到限制，針對社會議題或政府政策都可以討論批評，這是民主自由的台灣最珍貴的資產與養分。透過直播，三位發言人和網友互動，網友表示「感謝最強文化部長鄭麗君支持影視產業」、「有史以來最好看的金鐘」。

第三單元「正確發英」杜絕假新聞、假訊息的議題，發言人提醒大家，不要在沒有查證的狀況下轉傳不實資訊。上週末一些社群群組中，發現有「重要人士」傳遞蔡總統未獲博士學位的假消息。顏若芳表示，不論傳遞該訊息的原因為何，「傳遞不實謠言就是不對」，她呼籲大家，傳訊前應查證、上網多看看，別讓自己不小心成為散布不實謠言的人。

廖泰翔表示，2014年他在柯文哲團隊處理MG149事件，了解被抹黑的無力感很重，最後公開了所有帳目資訊。他說，當不實謠言成為新聞，一定要出來澄清，蔡總統論文原稿已於記者會公開，也在國家圖書館公開上網，有畢業證書已說明必有論文，也是LSE認證的博士學位，造謠應該適可而止，讓許多更重要的議題與討論可以更快回到正軌。

《一起吃早餐》節目將在每週一、三、五上午9點直播，在「2020小英發言人」臉書粉專、Youtube、17直播都能夠收看。

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