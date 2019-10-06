不分區立委海選 柯P：有問郭有沒有人可以介紹

2019-10-06 12:51

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕台灣民眾黨昨天公布黨內不分區立委海選辦法，台北市長、民眾黨主席柯文哲今天面對媒體詢問，郭台銘幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜是否會列入不分區名單，他笑稱，目前沒有規劃，但可以討論，並透露自己有向郭台銘詢問「有沒有人可以介紹？」

柯文哲今天陪同民眾黨桃園市第一選區立委參選人陳泓維，到桃園龜山仁德宮參香，他於結束參拜行程後接受媒體訪問，他表示，開放不分區立委網路海選是向天下徵才，也是他一貫的政治理念，開放政府全民參與，這也是從2014第一次進入台北市長選舉，歷經2014、2018年，然後當台北市長到現在。

柯文哲說，過去在民主政治，人民跟政府就是每4年有投票的那天有關係，其他都沒關係，為了解決這問題，他過去5年做了很多改革，像是台北市裡面有青年事務委員會、公民事務委員會，還有廉政透明會，都開放讓社會自動報名進入到政府。

柯文哲表示，因為過去經驗的成功，所以他透過海選讓大家來報名，也會成立遴選委員會來選，如果是可以的人，就當立委可以排到前面去，如果是條件還不錯，年輕有幹勁的可以擺在後半段，或者也可以進入立法院從助理開始做起，這也是讓所有的年輕人，只要他有夢想、有理想、他願意，給他一個機會，不用靠任何關係，或是政二代，就有機會可以參與台灣的政治，這是一個好的做法。

至於媒體追問，好的是否有可能進入安全名單之內？柯文哲則說，如果以台北市政府的level（等級）去找人，有時候還是比較偏頗，並透露自己問過郭台銘有沒有人可以介紹，因為自己找還是不能cover全部，讓大家有個網路自由報名的機會，可以更多元的徵求人才。

至於媒體詢問，蔡沁瑜有可能列不分區，柯文哲停頓了幾秒，笑說這個目前沒有這個的規劃，不過這個可以討論，但目前沒有這個規劃。

另，外界批評，柯文哲把黨內立委參選人請去市政行程曝光，質疑是行政不中立，他表示，就好像你們（媒體）站在後面這樣，不過在市府裡面不會讓他們進來，在外面就當作民眾，他更進一步說明，以後如果是在市政府的機關內會避免，但如果是在戶外，或是在市政府外面就當一般民眾，會儘量讓市政府直接舉辦的活動就不要（邀請曝光）。

相關影音

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法