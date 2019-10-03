柯文哲批陳菊「為非作歹」 卓榮泰：人民會用選票堵住嘴巴

2019-10-03 21:49

〔記者陳鈺馥／台北報導〕民進黨主席卓榮泰今晚與立委參選人至華山光點觀看電影《返校》，被媒體問到，台北市長柯文哲嗆罵總統府秘書長陳菊，「不是妳上半生坐過牢，下半生就可為非作歹」，卓榮泰痛批，在那指三道四說一些風涼話，從擦槍走火到這次發言，暴露出有些人偏離台灣人忠厚，人民會用選票來堵住一些人嘴巴。

《返校》電影描述台灣白色恐怖時期的故事，榮獲本屆金馬獎最佳影片等12項入圍，民進黨主席卓榮泰及立委參選人賴品妤、蔡沐霖、謝佩芬等人今晚到場支持國片。

卓榮泰受訪表示，他今天看到這新聞非常為菊姐叫屈，而且這種講法非常不適當，那是為人權奮鬥被黑牢限制自由的時代，現在的人卻在那指三道四，說一些風涼話。

卓榮泰提及，菊姐一生對台灣民主的貢獻，對高雄地方建設都是很多人稱道的，用為非作歹這幾個字在菊姐身上，從擦槍走火到這一次發言，已經暴露出這次選舉，有些人想法已偏離台灣人應該有的忠厚，人民會用選票來堵住一些人嘴巴，明年選民行使投票權要想到這一點。

針對柯文哲發言是否失言？卓榮泰批評，這不是用詞恰不恰當問題，柯文哲是一個黨的負責人及市長，一個黨要有核心思想，難道這是民眾黨核心思想？用這種辱罵方式侮辱女性和長輩，不知道站在背後的年輕女性會做何感想，她們都跟我們一樣心有戚戚焉。

對於柯文哲是否應該道歉？卓榮泰強調，需不需要道歉應該要由內心發出，而不是別人來勸，別人勸說的道歉一點價值都沒有，覺得有錯就應該表示，就看柯文哲如何對自己交代吧！

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