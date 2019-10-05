母雞帶小雞！ 小英跟周江杰芎林「合體」拉抬氣勢

2019-10-05 22:17

［記者黃美珠／芎林報導］總統蔡英文今天以母雞帶小雞之姿，在民進黨新竹縣第1選區立委參選人周江杰陪同下，到芎林鄉參拜廣福宮。她向鄉親喊話，芎林鄉親去年慧眼選出年輕有為的鄉長黃正彪，當她看到年輕的鄉長，就想到年輕的周江杰，隨即問在場者「要不要給年輕人一個機會啊？」眾人立馬接話說「要！」

也陪同一起造勢的前台灣省主席林光華則說，周江杰非常優秀，是他3次深談後邀請、由小英總統當介紹人而加入民進黨的新血。

林光華說，國民黨爭取連任的林為洲是他的宗親，但是對他（周江杰）有責任。因為周江杰說過1句話「戰士沒有選擇戰場的權利」，就衝著這一點，「我們要給他鼓勵，給他加油。」至於他自己一輩子做對的事，支持對的人，就這個原則而已。

小英總統今天傍晚到竹北生醫園區了解台大醫院在該園區分院的開設進度，確認今年12月底之前就會開門服務鄉親。

由於芎林跟竹北生醫園區是「鄰居」，又有個年僅42歲的年輕鄉長黃正彪。因此總統蔡英文誇讚該鄉鄉親去年選舉聰明選出1個年輕又勤快的好鄉長，努力準備好相關計畫跟中央爭取經費回鄉建設。

而她看到年輕的黃正彪就想到該黨「年輕的候選人」周江杰，隨即問在場者「要不要給年輕人1個機會啊？」眾人立馬接話說「要！」

蔡英文說，新竹未來的發展需要很多年輕人的投入，新竹除有資通訊產業，還要有基礎已經打下的生物科技產業，這是未來世代的產業。這是1個非常好、適合在地發展、有全球競爭力的產業。

她說，生醫園區有台大分院提供健康服務，也還有做很多生物科技的研究、很多的臨床實驗，希望它是支援下1個世代台灣的生物科技發展最重要的地方。芎林正好就在這個最好地方的隔壁，所以芎林的鄉親是不是都該把年輕人叫回來？因為這裡有的是機會。

她順著「年輕人」這話題指著周江杰說，「那這個也是年輕人啊」！他願意回來服務大家，這樣不管是她先後欽點專門服務新竹縣鄉親的立委邱泰源也好，或是轉任內政部部長的徐國勇也好，就有人替他們在地方跑腿。

她還作勢對周江杰耳提面命說：所有內閣的成員都是你跑腿的對象！周江杰當場雖大聲說「謝謝總統」，但同時也一起對鄉親行90度大禮。「母雞帶小雞」的弦外之音不言可喻。

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