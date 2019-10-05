小英跟鄭朝方玩直播 推銷竹縣在地美食

2019-10-05 22:05

［記者黃美珠／竹東報導］總統蔡英文今天幾乎一整天都在新竹縣內趴趴走，不過她還是在滿檔的行程中擠出空檔，跟民進黨新竹縣第2選區立委參選人鄭朝方一起玩直播，2人邊推竹縣在地優質美食，邊號召「方粉」回歸。因為去年參選縣長落敗的鄭朝方，在新竹縣這個艱困選區蹲點1年後，再一次承擔小英總統的期許，這次要前進國會，繼續用他去年創新的選戰模式爭取鄉親認同，未來用服務回饋大家。

在直播中，小英總統直言，新竹縣對民進黨而言是艱困中的艱困選區。上一次鄭朝方選縣長，很可惜沒有選上，但那次選舉中卻發現，他的特質都是大家很喜歡的，所以她希望鄭朝方這次能替綠營在新竹縣拼出來。

她說，鄭朝方腦筋清楚，講話有條理，很受到年經的爸爸媽媽、小朋友的喜歡，這跟他的個人特質以及政策取向有關。

對於鄭朝方去年用很多有別於傳統模式的競選活動，像是非常受年輕家長及孩童喜愛的童趣方城市。

她當場也爽快說出自己心聲，強調只要鄭朝方邀請她，她一定會來出席這個「童趣方城市」活動，因為非常好玩，也讓她跟鄉親有更親近和輕鬆的近距離互動機會。

在這個直播中，總統蔡英文也透露她最愛吃的客家料理就是今天鄭朝方請她吃的粄條，另外也喜歡吃鹹湯圓。

當了3年總統，推動浪漫台3線、復興客庄產業、也帶動國際觀光。她說，這使得台3線的人口確實成長不少，很多年輕人都回來，台3線的產業開始看到有往上走的趨勢。

所以下一個階段，她計畫要把台3線上很多的舞蹈、文學、遺跡、還有文化等重建起來，讓全台灣的人，或者來自國外的人都可以來欣賞。

她另外也提到在花東地區有條台9線，在南部還有很棒很漂亮的六龜，未來也是她要努力的。此外，她也希望大家多講客語。因為客語是我們的國家語言，希望更多的小朋友開始講客家話。

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