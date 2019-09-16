辣台妹有「姐妹」？ 立委劉世芳豎立「辣台姐妹派」看板

2019-09-16 14:57

〔記者王榮祥／高雄報導〕尋求連任的民進黨立委劉世芳，近期在選區高雄左營、楠梓與蔡英文總統合體的「辣台姐妹派」看板，期盼營造出母雞帶小雞效應，辣台姐妹派看板也瞬間吸引不少目光，有民眾笑說、沒想到辣台妹還有「姐妹」？

隨2020總統、立委選舉投票日不到4個月，全國地方立委陸續推出合體看板，高雄第三選區（左營、楠梓）立委劉世芳也推出與蔡英文的聯合看板，主軸定調為「辣台姐妹派」。

劉世芳表示，過去在行政院推行國家重要決策時，與時任陸委會主委的蔡英文總統早已是強而有力的最佳夥伴，2020大選被視為台灣主權安危關鍵一役，她與小英總統都熟悉外交與國防、對維護主權也有共識。

劉世芳說，國會是國家推行政策的最強後盾，面對欺侮台灣的外力，身為「姐妹」更應該要挺身而出，做人民與總統最堅強靠山，捍衛國家主權「辣」的堅韌、絕不畏縮！

劉世芳補充，面對去年九合一大選挫敗，民進黨從上到下已展現改變決心，改革也逐漸證實有效且讓人民有感，蔡英文總統所到之處受到鄉親熱烈歡迎，最強母雞無庸置疑，因此全台民進黨立委與總統合體看板只會越來越多。

劉世芳認為，高雄市民已厭倦代表國民黨參選總統、卻落跑市長的韓國瑜，半年來無心市政、以致高雄發展阻滯不前，民心已然回歸，她呼籲支持者，2020台灣要贏，請相信會做事、有政績的民進黨！

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