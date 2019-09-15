民進黨母雞出擊 蔡英文：再給4年、台灣一定脫胎換骨

2019-09-15 21:25

〔記者王榮祥／高雄報導〕總統蔡英文今指出，明年大選對台灣未來發展很重要，請大家一定要把票投給蔡英文，再給蔡英文4年、台灣一定脫胎換骨，「票投蔡英文就能守住自由、民主、主權並代代相傳」。

總統蔡英文今偕同府秘書長陳菊，以及李昆澤、許智傑、趙天麟、劉世芳等立委，前往高雄苓雅區港口慈濟宮參拜，受到大批鄉親與信眾歡迎。

她致詞時呼籲鄉親，一定要把票投給蔡英文，「再給蔡英文四年，台灣一定脫胎換骨」，台灣一定更好、更強，台灣人一定更有自信，讓世界尊重。

小英強調，不能只有總統連任、民進黨在國會也要過半，總統才好做事，高雄有8席立委，每一席都重要，希望鄉親支持民進黨立委，政黨票也投給民進黨。

小英說，她擔任做總統，執政團隊都很用心打拚，用這3年為台灣打基礎，這3年可以支持台灣最少10年發展。

尤其在經濟面，世界經濟起起落落、又碰上美中貿易戰，各國經濟成長率往下滑，台灣經濟卻穩定持續往上走，國際經濟預測機構預估，台灣今年經濟成長率將是四小龍第一。

小英進一步表示，不只經濟好，台灣稅收也有增加，所以政府推動台灣有史以來最大規模減稅，同時也推動有史以來最大幅度基本工資調整；這是有史以來最照顧老人的政府、有史以來最照顧年輕人的政府，且明年預算不用舉債，更是有史以來最守財政紀律的政府。

小英喊話，把最多的票投給蔡英文，意思就是守護民主、自由、主權，並可代代相傳子孫。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法