選戰倒數100天 小英陣營操盤手說明現況與策略

2019-10-03 22:08

〔記者蘇永耀／台北報導〕明年選戰將進入倒數100天，蔡英文陣營選戰操盤手、行政院前副院長林錫耀今日表示，蔡總統連任選情目前趨於穩定，但仍不能大意，除了專注推動國政，尤其要注意真正對手中國可能的干預。另外，為避免選民在總統與立委選舉「分裂投票」，林也強調，將強化訴求責任政治，總統票如投給蔡英文，也應支持立法部門過半，否則朝小野大而政府空轉，絕非民眾之福。

隨著大選增溫，民進黨也逐步完成整合，蔡總統已在全代會宣告前行政院長賴清德不會在選戰中缺席，賴將前往美國主要城市，出席僑界後援大會等造勢活動為蔡英文助選，營造蔡賴合作氛圍。未來全國競選總部正式運作後，包括府院黨、立院黨團加上競選總部這五大部門協同作戰，而為因應選舉環境的改變，競總及黨中央也將針對青年與網路進行重點經營。

蔡陣營選戰操盤手林錫耀受訪表示，有關選舉造勢或文宣等戰術層次，就按部就班一步一步去做，目前總統選情趨於穩定，這除中國或香港因素，對手韓國瑜的「狀況」，讓民眾看穿其本質，也是主要原因，韓陣營或會調整選戰策略，但就看未來3個月能否及時改觀。

林強調，綠營這邊仍不能大意，畢竟蔡總統也講過真正的對手在中國。中國領導人習近平十一的講話在對台部份沒有新東西，也許有考慮到台灣在進行選舉，綠營這邊會特別留意中方可能的干預。

選情部分，林錫耀坦言，在總統與立委的支持度有落差。去年選舉民進黨被徹底打敗，執政團隊重新整軍，包括行政院長蘇貞昌上台後更重視與民眾溝通，執政3年多民眾對政績比較有感，對總統支持因而明顯改觀，但對民進黨整體滿意程度，「還沒有補回來」。

林認為，基本面必須先打底，要讓大家先有感，沒有感受到，其他都聽不進去。這也是為何要讓執政3年人民有感的政績訴求，繼續透過選戰與行政部門把這基本工作不斷做下去，選戰這最後3個月，還要做得更紮實些，只有執政成績愈來愈可觀，才能讓民眾可以更信服。

林錫耀也強調。過去3年多。選民常常被一種「歪論」誤導，例如說「兩黨一樣爛」、「藍綠都在惡鬥」，因此不能讓兩黨任何一黨過半。民主政治就是責任政治，加上台灣是傾向總統制，當民眾將總統票投給了小英，就是希望能發揮效能做出成績，那立法部門也應該同樣支持讓其過半，這是民主政治的ABC。

林也說，朝小野大，美其名制衡，讓執政黨有行政權，又不給他做事的立法結構，造成執政者跛腳與政府空轉，這絕非選民之福，從民眾的立場，自然不希望選出一個跛腳不能做事的政府。因此未來選戰要強化責任政治理念，支持民進黨的小英連任總統，也要賦予完整立法權，這樣執政做好或做不好才能有正確評價。

在總統與立委選舉上，林錫耀因此說，畢竟立院沒過半，等於「總統只做了一半」，未來會強化母雞與小雞的協同作戰，並把執政成績的說明納入更多立法院的經驗，例如民進黨就是因為現在過半，才能在國會通過年改或黨產等法案，同時也包括修改所得稅法等減稅的民生法案，如果沒有過半，在野要杯葛這些就非常容易了。

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