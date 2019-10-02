小英竹縣競總啟用 主委張學舜：讓穩健的領導者守護台灣

2019-10-02 22:11

〔記者廖雪茹／新竹報導〕蔡英文新竹縣競選總部幹部今天進駐並啟用辦公室，主委張學舜表示，2016年的總統大選，寫下了民進黨在新竹縣逾四成得票率的歷史性紀錄；今年責任更重，2020這一戰，不只是政黨之間的競爭，更是台灣人守護台灣主權對抗中共集權、反對一國兩制的重要時刻，懇請鄉親繼續支持，讓穩健的領導者守護台灣。

蔡英文新竹縣競選總部辦公室位於竹北市縣政九路，主委張學舜帶領全體幹部上香敬天祈福，祈求總統及新竹縣兩名立委參選人周江杰、鄭朝方都能大獲全勝。副主委有小英後援會總會長呂紹達、議員吳傳地、張珈源、葉芬英等人，競選總幹事為縣黨部主委彭瑞德、執行總幹事陳文宏。

張學舜說，2016年的總統選舉，民進黨在新竹縣得票率42.52％，創下歷史新高，全縣13個鄉鎮市贏了9個，竹北市大贏1萬多票。今年責任更重，2020這一戰不再只是政黨之間的競爭，對手還有對岸，是關乎國家存亡、自由價值的一場保衛戰。

張學舜說，新竹不只是IT、半導體、電子、電腦的產業重鎮，還有生醫園區產業重鎮，台大醫院生醫園區分院年底就要落成啟用了，新竹鄉親不必再辛苦奔波台北、桃園，在家鄉就可以獲得最好的醫療照顧，這些都是小英總統的政績。小英總統的施政有擔當、有願景，以穩健的腳步進行改革，懇請大家繼續支持小英總統連任，讓穩健的領導者守護台灣。

周江杰說，他是一個孩子的爸爸，希望小孩可以在安全民主的環境下安心長大。香港反送中運動傳出港警槍擊高中生情事，大家能想像自己的子孫在這樣的環境裡面長大嗎？這他投入新竹第一選區主要的原因。

鄭朝方說，他持續深蹲在基層，相信長期關注朝方臉書的支持者都知道。而這一次參選是承擔，台灣需要不同面向的聲音，新竹縣需要新的世代，為下一代努力，這才是為民主奮鬥的價值！

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