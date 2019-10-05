北市府施壓學校設販賣機？ 學者怒：柯文哲給我說清楚

2019-10-05 21:10

〔即時新聞／綜合報導〕政大法律系副教授劉宏恩今天在臉書質疑，台北市政府發公文給市立中小學，要求它們應配合廠商設置自動販賣機，甚至還以公權力施壓學校必須配合廠商，氣得要求身為醫生的市長柯文哲「你給我說清楚」。

「台北市政府你給我出來講清楚！」劉宏恩今（5）天下午在臉書發文指出，剛剛得知以下資訊，覺得十分憤怒： 請問台北市政府有沒有跟廠商簽約後，發公文給市立中小學，要求它們一律應配合廠商設置自動販賣機？市府官員有沒有在某些中小學表示不願設置之後，以公權力施壓學校必須配合廠商？

劉宏恩說，北市府這麼喜歡自動販賣機和喜歡簽約，為什麼不去簽約只在市府大樓每個角落、每間辦公室通通放上自動販賣機，讓市府公務員每天吃個夠買個夠？憑什麼施壓各校必須配合廠商？有什麼法令依據可以強迫各校配合？若沒有法令依據是不是濫權？

劉宏恩要求，請北市府依據你們市長最愛掛在嘴邊的「市府公開透明」原則，立刻公開跟廠商的簽約全文。市府究竟是跟哪些廠商簽約？簽了什麼條件？廠商給市府簽約金多少？回饋金多少？這些簽約金和回饋金市府要拿來做什麼用途？「請問市府到底答應了廠商什麼條件，讓廠商如此囂張：有學校迫於市府壓力，無奈同意廠商來設置，但要求僅得販賣無糖飲料及文具，但廠商根本置之不理，照樣擺入含糖飲料販賣！」

「市府跟廠商簽約，難道荒謬到沒有替學童篩選較健康的食物嗎？還有，請問教育局簽約之前有沒有會衛生局做學童健康影響評估和販賣食物種類選擇？」劉宏恩質疑，這件事到底是市府高層誰授意？誰決策？是誰去跟廠商交換條件的？「難道你要我們相信這是教育局幾個基層公務員就敢去自己決定和施壓各校的嗎！」

劉宏恩諷刺，每天生怕別人忘記自己是醫生的柯文哲你給我說清楚，「你身為醫生你覺得讓學童更容易隨時買到含糖飲料，對學童健康好還是不好？你不是最愛標榜自己是醫生嗎！」劉宏恩也喊話，台北市議員你們在做什麼？你們在睡覺嗎？！

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