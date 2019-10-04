「宋」進立法院！蔡令怡基隆授旗 呼籲藍軍姊妹站出來

2019-10-04 21:50

〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨總統提名人韓國瑜、立委提名人宋瑋莉今天下午成立韓宋婦女後援會，由基隆市議員何淑萍接任「韓、宋聯合競選總部婦女後援會長」，共同與婦女團體理事長接受國民黨主席吳敦義妻子蔡令怡授旗，誓言「韓進總統府，宋進立法院」力挺基隆，相挺中國國民黨！

國民黨基隆市黨部主委黃希賢說，參加許多大大小小的活動，曾幾何時唱國歌、看見國旗變成奢求？一定要撥亂反正，讓國家回到正軌。

國民黨立法委員提名人宋瑋莉說，如果順利當選立委後，一定更努力爭取更多中央預算把民進黨政府沒做好的事，換瑋莉來做。

蔡令怡說，今天佳芬姊行程滿檔，無法繼續參與下午成立大會，我們要當韓國瑜、李佳芬的分身，當一位候選人的另一半是很辛苦的，從早跑到晚，晚上又要與團隊商討許許多多待辦事項。

蔡令怡說，現在依然清楚記得當2012年吳敦義當時競選副總統，所有基隆的姊妹家家戶戶帶著我走，非常熱情。現在一定要再把熱情繼續給韓國瑜、李佳芬夫妻，相信過去中國國民黨的執政一定讓鄉親很有感，只有讓中國國民黨重返執政，才能讓人民過好日子。

何淑萍說，一個不得民心的政府就該讓他下台，「換蔡上瑜」才能真正落實「台灣安全，人民有錢」的目標。

活動中凍蒜聲不絕於耳，基隆市議會議長蔡旺璉、副議長林沛祥等國民黨籍議員、前外交官介文汲、前移民署長謝立功、前立委徐少萍、前市黨部主委李伯元、台北市議員闕枚莎等人齊聚一堂，期待2020藍天再重現，經濟復甦繁榮再現！基隆市民安居樂業。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法