白天走訪屏東7個行程 小英：讓我們團隊繼續做下去

2019-10-04 13:22

〔記者羅欣貞／屏東報導〕總統蔡英文今天（4日）白天走訪屏東，從上午9點50分到下午4點，足足有7個行程，受到鄉親熱烈歡迎，她呼籲「讓我們這個團隊繼續做下去」。

蔡總統表示，「我們是一個很認真打拚的團隊，執政3年多來，成績也一項一項的做了出來，尤其現在行政院長蘇貞昌也是屏東人，有魄力有效率，有事情馬上解決，有比較難處理的事情，我們也有決心、魄力來解決，我們這個團隊是最有經驗、最有效率的時候，是不是可以讓我們這個團隊可以繼續下去？好不好？」全場鄉親熱烈大喊「好！」

蔡總統也說，長照2.0讓鄉親可以在自己的社區在地養老，受到照顧，我們也希望農民的照顧可以再更好，除了年金之外，政府現在也在規畫農民退休制度，農民退休可以更有保障，「我們一起來打拚，讓農民退休制度可以盡早來執行。

蔡總統還表示，屏南地區交通可以更好，不管捷運、公路系統都可以做得更好，讓全台灣的人來屏東都可以更方便，讓屏東的觀光旅遊可以更好，屏東今年有一件事情做得很好，就是年初的台灣燈會，全台灣的人都在稱讚，所以現在屏東人都說「我屏東我驕傲」，今年國慶煙火也在屏東登場，鼓勵台灣各地的人來屏東走走看看，體驗屏東人的生活和特有文化。

蔡總統今天上午前往潮州鎮四春三山國王廟、潮州三山國王廟、萬丹萬惠宮、中午到萬丹水仙宮參拜，下午參訪內埔小博士幼兒園、參拜屏東市北極殿、4點出席「2019台灣設計展開幕典禮」。

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