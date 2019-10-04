政治犯財產返還！政大學者：台灣落後非洲烏干達

2019-10-04 12:17

〔記者陳鈺馥／台北報導〕針對戒嚴時期政治犯財產遭政府沒收的返還問題，民進黨立委周春米今日在立法院召開「落實轉型正義任務–平復司法不法」公聽會；政治大學法律系副教授林佳和出席表示，德國、法國、奧地利，甚至連非州國家烏干達都有立法財產返還，台灣在返還財產部分落後烏干達，未來可修正「戒嚴時期人民受損權利回復條例」進行返還或償還價額。

林佳和認為，當年沒收財產為何不能返還？台灣制定「促進轉型正義條例」有趕上世界潮流，但返還財產沒有同步，就連非洲比台灣落後的烏干達都有返還財產。在1970年代，烏干達「吃人肉」獨裁者阿米（Idi Amin）大量驅逐被污名為「亞洲吸血鬼」的印度裔移民，剝奪其營業、企業內在的一切財產。

林佳和指出，在2002年，95%遭徵收的財產價值已發還，包含農地、工廠、營業與社團財產，在4700件財產返還申請中，有超過4000件核定准許；在法國方面，法國政府以4億歐元成立大浩劫紀念基金會處理，至少有2萬件申請財產返還。

在德國於1957年、2013年制定了「聯邦返還德意志帝國與相關法人金錢債權法」，明確定義請求權範圍，包含返還可以確定的財產客體，以及無法返還時，請求權人或其繼承人對於相對人的金錢，或其他損害賠償請求權，兼及無法原務返還的處理方式。

林佳和強調，台灣是全球60幾個有在做轉型正義的國家之一，台灣並不孤單，當年國家用不法行為或判決等，去沒收人民財產應該要返還，返還原有遭不法徵收財產是實踐時執政的一環，如果採舊法修正是較簡易的途徑。

林佳和建議，事實調查明確，且直接返還無重大困難者，應該開啟返還程序。在模式選擇上，有專責機關或財產所有機關、共通或個別執掌返還程序。至於其他因重大生活關係改變，而無法返還或返還有重大困難者，可以考慮逐年編列預算償還價額，甚至可以考慮訂定行政和解契約。

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