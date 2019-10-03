潑漆犯竟是立委參選人特助？ 民進黨籲林國春踹共

2019-10-03 14:59

〔記者謝君臨／台北報導〕香港歌手何韻詩遭中華統一促進黨幹部胡志偉潑漆，引發各界撻伐，近日在網路上出現一張名片，顯示胡志偉竟是國民黨立委參選人、現任新北市議員林國春的「特助」，林雖已否認，但立法院民進黨團下午召開記者會，要求林出面說明兩人關係，對於這樣的暴力有何看法？更質疑林是否提告偽造文書自清。

民進黨團幹事長管碧玲表示，本次潑漆事件震驚國際，統促黨一次又一次地在台灣統獨之爭中，對主張台灣主權的本土勢力用暴力對待，在集會遊行中鎖定相關人士，譬如蔡丁貴、黃之鋒、中國好歌聲的學生，長期以來看到的行為與案例。

管碧玲指出，今天發現，對何韻詩潑漆的胡志偉竟然是林國春的特助，管並拿出放大版名片，強調這張名片是在林參選立委之後才印的，有參選立委的相關符號在上面，林雖否認此事，並質疑「這是他自己印的嗎？」，試圖撇清、割切，那林是否認為「這是偽造文書的犯罪行為，有無要提告？」

管碧玲說，她對此事感到遺憾，批評國民黨對2020選舉的提名竟這麼沒有責任感，包括韓國瑜，讓大家覺得是不適合當總統的人，連郭台銘都難以接受，無法替他輔選，甚至要取得代之，立委也提名和統促黨掛勾這樣的人。

記者會中並播放一段影片，內容是林國春在2年前抗議年改時的畫面，林公然在群眾面前嗆蔡英文總統說：「偉大的大小姐該不該殺，該殺吧，早就砍頭了」等語。對此，民進黨團書記長李俊俋質疑，林雖否認胡是其特助，但2人是什麼關係？為何對不認同者都是使用這樣的暴力手段，一個嗆殺，一個潑漆。

李俊俋強調，胡志偉本次行為除了公然侮辱，還有組織犯罪，林國春怎會長期跟組織犯罪的人在一起？主張要不要說清楚，是否認為胡的行為，這樣的行為嚴重破壞社會秩序，也破壞我們的民主自由，國民黨在提名候選人時都沒注意？林是警察出身，宣稱「治安專家」，卻專門跟黑道犯罪組織在一起，請交代清楚，

最後，李俊俋對林國春提出3點訴求，首先，請說明與胡是什麼關係？其次，胡宣稱是你的特助，你有無同意？擔任多久了？最後，對於這樣的暴力行為，你有什麼看法？李強調，台灣社會可以接受不同聲音，但絕不能使用暴力，如果這樣的行為可以被允許，這樣的人若成為我們的立委，問題會有多嚴重。

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