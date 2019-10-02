押不成！潑漆何韻詩統促黨2成員確定交保 裁定理由出爐

2019-10-02 19:17

〔記者張文川／台北報導〕中華統一促進黨自忠黨部主委胡志偉、成員梁太富，上月29日在挺香港反送中遊行中，當眾對香港歌手何韻詩潑灑紅漆，台北地檢署30日聲請羈押禁見，但台北地院裁定胡、梁各20萬、10萬元交保，北檢昨天提出抗告，高等法院今駁回抗告確定，裁定理由出爐，認定2人涉犯的都是3年以下輕罪，且難以認定2人主持或參與組織犯罪的嫌疑重大，不具羈押的法定事由。

高院指出，是否羈押須考量4項要件：犯罪嫌疑是否重大、有無法定羈押事由（包括有無逃亡之虞、串證滅證、最輕本刑5年以上重罪、反覆實施犯罪）、有無羈押必要、沒有不得羈押被告的法定規定。

高院認為，胡、梁2人涉嫌違反組織犯罪方面，檢方舉證程度還不足以認定2人有主持、參與犯罪組織的情形，難以認定罪嫌重大。

至於妨害合法集會罪、強制罪、毀損罪、暴力公然侮辱罪等4罪，皆是最重本刑3年的輕罪，也無逃亡、反覆實施犯罪之虞，不具備羈押的法定事由，北院裁定並無違誤，因此駁回檢方抗告確定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法