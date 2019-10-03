韓國瑜競選看板竟掛校園圍牆 民進黨要求3天拆除

2019-10-03 09:52

〔記者謝君臨／台北報導〕韓國瑜競選看板入侵校園？立法院民進黨團今召開記者會，指控國民黨總統參選人韓國瑜與彰化立委參選人謝衣鳳的聯合競選看板、布幕，大喇喇地懸掛在校園圍牆，甚至佔用路口人行道、跨越變電箱懸掛在路樹上，已違反選罷法對於競選廣告物的相關規定，簡直「教壞囝仔大小」，黨團書記長李俊俋要求，彰化縣政府3天內把競選看板拆除。

2020總統及立委大選距今僅剩100天，各地競選活動逐漸加溫，各個總統與立委候選人都爭搶最佳的選舉看板掛設地點，不過，民進黨團卻接獲地方黨部反映民眾檢舉，指控韓國瑜、謝依鳳的聯合競選看板、布幕在校園圍牆違規懸掛，引起許多學生家長、路人的反感，競選行為入侵校園已造成負面教育示範。

民進黨團書記長李俊俋表示，韓國瑜不只個人爬上樹，連他的看板都爬上樹，競選看板之類的廣告物，在「總統副總統選舉罷免法」、「公職人員選罷法」都有明文規定，韓市長貴為地方父母官，應明瞭地方政府相關規定，不應放任競選團隊或是黨籍立委參選人破壞法令，競選看板掛在學校圍牆上，簡直匪夷所思。

民進黨彰化縣黨部主委邱建富指出，目前接獲鄉親檢舉的地方有三處，分別是北斗國中、北斗國小及北斗家商三所學校的周邊，由於韓國瑜近來負面新聞不斷，加上屢屢在競選活動上爆粗口，很多學校家長都認為其言行「教壞囝仔大小」，許多家長每天接受小孩，都有不舒服的感覺，呼籲不要有違法行為。

本次接獲檢舉的地點，都在民進黨立委洪宗熠的選區，洪宗熠表示，他接獲民眾檢舉，指競選看板使用吊車掛設的過程中，因為交管措施不足，甚至造成交通事故，讓兩輛行駛中的汽車發生擦撞；洪宗熠認為，實在沒必要把看板綁在學校圍牆、掛在無辜的路樹上面，呼籲對手掛看板要合法，不要陷韓國瑜於不義。

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