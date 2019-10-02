男星曾酒後痛踹KTV服務生 今爭取民眾黨提名遭狠噓

2019-10-02 19:30

〔即時新聞／綜合報導〕台灣民眾黨由台北市長柯文哲籌組而成，日前公布首波立委提名名單朱哲成、徐立信、吳達偉、何景榮、蔡宜芳、張幸松、張睿倉、李佳玲，不過現在傳出過去曾因痛打服務生被以傷害罪起訴的藝人安定亞（李建輝），擬爭取民眾黨提名，參選高雄第六選區（鼓山、鹽埕、前金、新興、苓雅）立委，遭到網友噓翻。

綜合媒體報導，演出許多鄉土劇的演員安定亞（李建輝），過去曾爆發多起暴力事件，更在2018年6月酒後跑進KTV廚房踹傷服務生，事後遭到服務生提告，並遭到以傷害罪起訴，但事後檢方多次傳喚他，都沒有出庭，讓警方直接登門拘提。

安定亞2日清晨在臉書上表示「大家晚上好，選舉正式進入倒數一百天，我是『台灣民眾黨』高雄第六選區（鼓山、鹽埕、前金、新興、苓雅）擬參選人李建輝，希望大家加入我李建輝（安定亞）新的粉絲專頁，請趕快來按個讚」，消息曝光引起網友議論。

臉書粉專「抓到了！這梗很綠」就分享這則消息，並痛批安定亞的「大家晚上好」和中國用語相同，質問「你是和哪國人問安？」底下的網友看完直接噓爆，紛紛留言表示「很好，我的選區，放心，這一票絕對不會投給牠！」、「居然是我的選區」、「資源回收黨叫假的嗎？」、「品行不良」、「垃圾回收場不是叫假的」、「2400居然淪落跟促統相同水準」。

安定亞臉書事後將爭取提名的文章改成「選舉正式進入倒數一百天，希望大家能把政黨票投給台灣民眾黨，立委選票投給民眾黨所提名的區域立委候選人們，希望2020這次大選能改變成真，讓國會有重要的關鍵少數，有效的監督制衡政府，讓台灣的未來變得更好」，台灣民眾黨也未正式提名安定亞。

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