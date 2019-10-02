國民黨撤換李哲華為「吳郭會」鋪路釋善意？郭陣營這樣看

2019-10-02 11:47

〔記者陳柔蓁／台北報導〕國民黨中央將負責選戰輔選及組織動員的組發會主委李哲華，轉調智庫擔任副執行長，形同冷凍，外界解讀撤換原因是黨主席吳敦義想釋出善意給郭董？對此，郭辦發言人、永齡基金會副執行長蔡沁瑜表示，「黨內是否因為初選失真造成這麼大的（人事）風波，現在在做處理、或還郭台銘先生一個公道，這我們不得而知，但這是國民黨內家務事，我們不多做評論」，被問到郭台銘是否有見吳敦義的意願，蔡未明確回應，僅表示，「兩個人都有見面意願的話，會再安排」。

媒體提問，李哲華是吳敦義愛將，昨晚突遭拔官調職智庫副執行長，撤換原因是想釋出善意給郭董？蔡沁瑜說，「這個行為是不是吳主席的善意我們不清楚，但退黨過程中，可以感受到吳主席的慰留是出自於善意，李哲華被撤換是國民黨家務事，但我們在初選過程中一直在講，初選不公、失真，當時整個策畫初選過程，曾永權、李哲華都非常清楚，黨內是否因為初選失真造成這麼大的（人事）風波，現在在做處理、或還郭先生一個公道，這我們不得而知，但這是國民黨內家務事，我們不多做評論」。

媒體提問，郭台銘是否有和吳敦義見面的意願？燦沁瑜說，「我們幕僚作業了，兩個人都有見面意願的話，有在安排，但這兩個禮拜比較忙碌，可能之後再找合適的時間點」。

媒體好奇雙方談話內容？蔡沁瑜說，「吳主席有提過，希望我們關心『藍委』，我們一再強調，只要符合『政治替經濟服務、支持創新顧及民生、務實中道不以意識形態騙選票』三大項理念的參選人，我們都不排斥站台、關心支持，這部分要再謹慎研究一下，跟吳主席溝通管道通暢，我們幕僚作業會加把勁」。

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