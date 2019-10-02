南方澳斷橋》郭台銘捐千萬救災 蔣月惠酸為「節稅」遭網友砲轟

2019-10-02 10:37

〔即時新聞／綜合報導〕男女柯P都被退讚！宜蘭南方澳大橋昨日發生倒塌意外，鴻海創辦人郭台銘於第一時間宣布捐出新台幣1千萬協助救災及後續處理。對此，屏東縣議員蔣月惠卻發文酸郭「那不叫捐款，那是可以節稅的」，引起大批網友撻伐，更有網友發起「退讚」，還揚言以後不會再投給她。

蔣月惠昨日在臉書專頁「蔣月惠縣議員服務專區」發文指出，南方澳大橋坍塌，郭台銘捐1千萬，若開收據， 那不叫捐款，那是可以節稅的， 只是他該繳的稅，主動拿來支援南方澳大橋。

貼文一曝光，立即遭到大批網友砲轟她「失言」，更揚言要「退讚」且「不再投她」，紛紛表示「不好意思，您立委這一票我投不下去了，退讚掰掰」、「這發言真的有失格調，非常不妥，退讚」、「以前很支持你，現在的你只有顏色沒有是非，對你超失望」。

網友提出質疑，蔣月惠致力於為身障團體募款，卻還酸郭捐款助人，有網友犀利指出「照這種說法，我們捐羅騰園都是別有用心」、「連捐款都可以嘴，你是不需要別人捐款給羅騰園喔」、「現在連捐款都要被檢討嗎」。

蔣月惠本人更在貼文底下回覆「這是我個人的想法，不管你們是贊同或不支持，我還是堅持我的想法，不删文」，她強調，只是表達自己的想法，沒有誣衊郭董的捐款善意。

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