他返鄉查看私有林地 竟發現立委祖墳蓋在上面

2019-10-02 07:08

蔡啟芳︰24年前花300萬買下土地永久使用權

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委蔡易餘家族近來遭人指控侵占他人土地，一名劉姓地主幾個月前返鄉祭祖，經親戚告知後才知道，原來蔡易餘祖父蔡長銘的墓地就蓋在他的土地上，對此，前立委蔡啟芳則出面指稱，在24年前就花了300萬元買下土地永久使用權。

報導根據《鏡週刊》，蔡易餘祖父這座墓地位於嘉義縣竹崎鄉一處私人林地，占地約50坪，不過這處土地並非蔡家所擁有，劉姓地主提出土地權狀及地籍謄本，證明自己才是土地擁有者，能夠交易買賣的只有他，且當做蔡家祖墳的土地並未買賣過。劉姓地主表示，他在2004年繼承父親持有的部分林地共約5000坪，最新地籍謄本為證，當時土地上並無蔡家墳地，由於他長住台北，沒想到返鄉竟發現蔡家祖墳在他名下的土地上，因此向嘉義地院提出拆墓還地告訴。

蔡易餘對此則表示，24年前買地時沒有農發條例，當時買地做為永久墳墓用，契約中有明訂若墳墓沒使用，土地就還對方，土地擁有者是劉姓地主沒錯，但蔡家買的是「土地永久使用權」。蔡啟芳也對此喊冤，強調他在24年前就用300萬元向劉姓地主的阿公買地，雙方還簽契約書為憑，當時則是用現金交易，蔡啟芳質疑，他蓋父親的墳墓長達一兩年，若沒有對方同意，地主怎會同意讓他繼續蓋？

蔡啟芳表示，雙方簽訂契約交易土地時，礙於當時法令規定，必須具備自耕農身分才能買農地，因此土地所有權狀本來就沒有蔡家人的名字，早期買農地蓋墳墓僅有使用權，除非撿骨拆墓，否則墳地可永久使用，合約上寫得清清楚楚。

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