超巨型故宮三寶落腳六腳 民眾讚：想「吃肉吃菜」了

2019-09-10 20:54

〔記者林宜樟／嘉義報導〕位於嘉義縣太保市的故宮南院與鄰近鄉鎮市共同行銷故宮意象，委託六腳、新港、朴子、太保、東石、鹿草六個鄉鎮市公所，各以500萬元改善觀光設施或在重要路口設置故宮入口意象；六腳鄉公所製作的超巨型「故宮三寶（肉形石、翠玉白菜、毛公鼎）」最近正進行安裝，周邊還有進行綠美化，路過鄉親都笑說，「看到就想去南院吃肉吃菜了」。

人氣國寶「肉形石」目前正在故宮南院展出，肉形石的質地為不透明的玉髓，紋理層層堆疊，工匠先修整出肉的形狀，並在上層鑽上細密的點營造毛細孔的效果，最後染上紅褐色讓肉皮有如浸過醬油，冷硬的石頭變身令人垂涎的紅燒肉。

六腳鄉長陳川崎說，公所承租鄉道嘉57線靠近蒜頭村六腳鄉農會旁一處空地，設置大型的故宮三寶入口意象，讓來往遊客認識故宮國寶，一到六腳鄉就覺得已到故宮南院，且鄰近為朴子溪自行車道，適合民眾全家從蒜頭糖廠旁六家佃長壽橋騎單車來往返，目前空地正在綠美化，等植栽種植完成後，就多一處大型拍照景點。

向故宮爭取此案的立委蔡易餘表示，故宮南院需擴大外溢效應，和地方必須有所連結，經過與故宮討論爭取到鄰近鄉鎮市的故宮意象景觀設置，由故宮協助公所規劃設計，已陸續完工，讓遊客進入園區周遭鄉鎮時，能立即感受，有如進入故宮大門，連動帶起地方觀光的效益。

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