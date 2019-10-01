藍委批國營事業淪「長照」 蘇揆：往年輕化努力

2019-10-01 20:17

〔記者陳昀／台北報導〕國營事業掌握資源、員工眾多，常見65歲以上「老面孔」接掌，國民黨立委江啟臣今天質詢指出，民進黨過去多次主張人事派任年輕化、不能淪為酬庸，自己執政後卻全跳票，簡直是「國家級長照」；行政院長蘇貞昌回應，重要是看人，但年輕化也是必要，會往這方向努力。

江啟臣表示，2003年民進黨執政時曾函令全國，要求政府投資之民營事業、捐助之財團法人，其負責人及經理人派任年齡超過65歲得隨時更換，滿68歲無特殊理由應即更換，2014年在野時，立法院民進黨團也提案，要求財團法人之董事長、總經理初任年齡不得超過62歲、年滿65歲應於3個月更換。

他批評，民進黨執政後，不但不修改法令，還因人設事修改辦法，讓超齡者擔任國營事業董座，要求應確實透明化，公開政府派任人員的職務、學經歷、薪資及核派理由等資料，並確實達到年輕化。

江啟臣指出，根據人事行政總處提供之資料，行政院及其所屬派任之財團法人及公民營事業董事長、總經理，目前在職超過62歲有86人、65歲45人、68歲13人、其中70歲者更有9人，如果加計董、監事，初任超過62歲就高達212人、65歲139人、68歲61人，70歲更高達40人。

蘇貞昌回應說，說實在，年紀最大的就是他自己，但最重要是看人，像張忠謀、彭淮南大家都讚譽有加，不過提拔年輕人也是應該，會往這方面努力，也要讓年輕人多歷練。

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