香港藝人何韻詩被潑漆案 北市警共逮11人到案

2019-10-01 18:21

〔記者劉慶侯／台北報導〕香港藝人何韻詩來台遭潑漆案，台北市刑警大隊今日下午再在桃園逮捕拘提48歲的祁禎禮、梁姓涉嫌人，全案至今共計11人到案，全案將繼續朝組織犯罪方向偵辦。

北市刑大是在陸續逮獲9人到案。今日上午將全案首謀的「大陳島鄉情文化促進會」常務監事陳友達，依法移送台北地檢署偵辦，下午再由專案人員傳喚、逮獲祁等兩人。。

警方表示，全案共犯之一的中華統一促進黨自忠黨部主委胡志偉，去年3月向自由台灣黨主席蔡丁貴噴生髮水時，陳友達也有參與行動。檢警將進一步追查大陳島促進會與統促黨之間的關聯。

北市刑大是在中華統一促進黨胡志偉、大陳島鄉情文化促進會理事梁太富落網後，根據通聯與蒐證影像，連夜再逮獲大陳島鄉情文化促進會常務監事陳友達等七名共犯，目前全案共九人到案，檢警發現他們預謀犯案、計畫縝密、分工詳盡，目前正全力追查在逃黨羽。

胡、梁兩人昨被北檢聲押，台北地方法院裁定分別以20萬及10萬元交保。檢警指出，此次犯案首腦是54歲的陳友達。

警方表示，何韻詩來台當天，陳等人一早就到新北市板橋區板城路「大陳消防公司」開會，沙盤推演、編組、演練、變裝與分工，整起行動只鎖定何下手。

警方表示，陳嫌等人除設置有三組「行動組」外，還另設「保護組」避免行動後遭群眾攻擊、「觀察組」察看現場及警方部署，以及準備犯案物品的「後勤組」，並在濟南路舞台旁等地設有「截殺點」。

警方調查，3個組行動組分持紅漆、裝有餿水穢物的水球與水槍，伺機行動。當天第一組持紅漆的胡志偉與梁太富得手後，其餘組別隨即撤退。

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