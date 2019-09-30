柯文哲摔下鎂光燈神壇！分析指他自戕政治生涯

2019-09-30 19:22

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲成立台灣民眾黨後，不只社群媒體粉絲「雪崩」，據粉專「聲量看政治」分析，連新聞聲量也一路下跌。分析中指出，柯文哲失去媒體寵兒光環，顯然已「不在（再）是核心」，從慘跌的趨勢可以看出，柯近日種種的政治動作反過來影響了政治生涯。

臉書專頁「聲量看政治」指出，柯文哲從7月30日傳出組黨消息，直到8月6日正式組黨期間，新聞聲量最高，網友熱烈分享與評論；此後卻一路下跌直到昨（29）日，媒體對於柯文哲的堵訪、失言、合作等各種政治行為的報導量，也從劇烈驟減到持續低迷。新聞趨勢反應了民眾興趣，如果數量驟減，「就代表政治人物不在（再）是核心」。

該粉專寫道，柯文哲至今仍對綠營、高雄市長韓國瑜砲火猛烈，但對新黨宋楚瑜、鴻海集團創辦人郭台銘曖昧以求，試圖複製過去「一張嘴打天下」模式，帶領話題，但有4個原因導致效果不佳：第一，同樣模式操作5年，大眾已經習以為常；第二，柯的發言前後不一，難取信；第三，柯從北農一路拉拔的徒弟韓國瑜「青出於藍更勝於藍」，是更新鮮的政治人物；第四，2020總統大選主角不是「要選不選的台北市長」。

文中認為，柯文哲在2020總統大選的角色很模糊，他試圖運用過去累積的媒體聲量與政治地位攪拌一池春水，但到底要不要選？能不能選？恐怕連柯也都搞不清楚。柯文哲在傳統媒體的報導呈現大跌不起的趨勢，也顯示出他近日種種的政治動作，已經反過頭來影響政治生涯。

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