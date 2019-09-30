蔡沁瑜：郭董愛惜「郭家軍」招牌 鍾小平不是郭家軍

2019-09-30 16:26

〔記者陳柔蓁／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘轉向布局國會，卻出現打著「郭家軍」名號參選立委的台北市議員鍾小平，郭台銘辦公室幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜今（30）日表示，郭台銘非常愛惜「郭家軍」這塊招牌，要向外界傳達，一定符合「政治替經濟服務」、「支持創新顧及民生」、「務實中道不以意識形態騙選票」，且要直接與郭台銘有連結，目前只有李縉穎是正牌郭家軍，「鍾小平並不是郭家軍的一員」。

台北市議員鍾小平在29日受訪時提到，郭辦開會決定他去淡水選立委、郭台銘會替他站台、合照掛選舉看板等相關言論，郭辦今日以聲明表示，以上說法不符事實。

蔡沁瑜稍晚解釋，郭台銘與鍾小平之間有互動，是因為接到鍾小平的母親的訃聞，鍾想邀請郭為治喪委員會主委，但郭台銘婉拒，後來郭台銘前往上香致哀，當場鍾小平向郭提自己想回鄉服務的想法，郭對他說「加油，如果可以會去幫忙站台」，但沒提到合掛看板。

蔡沁瑜說，郭台銘支持在地人回鄉服務，但正牌的郭家軍，要通過郭辦設立立委提名及審核小組嚴格審視，符合政治替經濟服務、支持創新顧及民生、務實中道不以意識形態騙選票等三項標準，以及支持郭台銘想推的政策與理念，不分藍綠，郭台銘都將視為友軍身分，並在日後選舉期間出面站台。

蔡沁瑜說，要符合上述三項標準，並且與郭台銘本人要直接連接，如此看來「鍾小平並不是郭家軍的一員」，「他比較屬於友軍，若他認同郭台銘的理念政策，郭台銘以後是可以幫他站台的」。

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