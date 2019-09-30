蔡沁瑜︰郭台銘人生選項 沒有被列不分區第一名這項

2019-09-30 16:21

〔記者陳柔蓁／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘退出明年總統大選後轉向布局國會，力推初選政策，被問到是否會列不分區立委第一名，以產生「母雞帶小雞」的效果？郭台銘辦公室幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜今（30）日否認，「因不分區第一要掛黨籍，郭台銘不會剛退出國民黨，又立刻入其他黨」。

蔡沁瑜表示，雖然柯文哲幕僚蔡壁如有說，民眾黨允許雙重黨籍者掛不分區立委，但選罷法規定，要入黨才能列不分區立委名單，大家也希望郭台銘能當母雞進國會，但「郭台銘現在享受無黨一身輕的情況，沒有規劃這麼快再去投入一個政黨，目前郭台銘人生選項中，沒有被列為不分區第一名這項」。

蔡沁瑜說，目前還沒討論到郭辦裡面、或直接連結的人，要怎麼放到不分區名單裡面。

蔡沁瑜說，從中華民國大概念來看，郭台銘要做事很多，智庫、學校、政策，有許多政黨或是宗教團體都向郭台銘提出不分區立委第一名的邀請，但郭台銘婉拒。

郭陣營目前與民眾黨合作態勢明朗，蔡沁瑜說，會以「最有勝算」為原則去推區域立委，要通盤、嚴謹考量，因此比較晚提，目前還沒進行到不分區立委的名單。

某挺郭台銘臉書社團，打出「支持蔡英文、下架國民黨」標語，蔡沁瑜表示，郭台銘的目標和努力方向是下架蔡政府，但沒有呼籲粉絲投誰。

蔡沁瑜說，在昨日的感恩之旅第一場，感受鐵郭粉由衷支持郭台銘，但投票是理性且是民主機制，這部分郭陣營絕不干涉，也希望郭粉們能理解郭台銘的想法，成為郭台銘的最強後盾，也鄭重呼籲不要再繼續不理性的行為。

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