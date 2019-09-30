想把郭董列不分區第一？柯P坦言自己不選效果差很多

2019-09-30 13:37

〔記者沈佩瑤／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘宣布不選總統、退出國民黨後，與台灣民眾黨共商立委名單。對於郭台銘是否名列民眾黨不分區立委第一名，黨主席、台北市長柯文哲昨表示，若郭台銘願意，「求之不得」。柯文哲今天受訪再談，苦笑說，「問題是他說他現在無黨一身輕，實在是，有機會遇到再遊說他吧！」

柯坦言，總是要有母雞帶，會比較好選，自己這幾天在跑，「如果我當總統候選人去拉抬，效果還是差很多，這我非常清楚」，所以既然沒有去選總統，沒有辦法拉抬，總要想一個折衷的辦法。

由於前立委沈富雄日前主動表態，願列不分區「擦亮民眾黨招牌」，媒體今也問柯喬好了嗎？但柯只說，沒有，我會跟他見面，聊聊天再講。

若請郭陣營推薦人選，是否可能讓不分區名單耳目一新？柯表示，還是會向天下徵才，沒有說一定要怎樣，他還是主張要找專業人士，郭董當跨國企業老闆，認識的財經專業人士，一定比自己認識的還多，郭董可以提供一些名單，「我們會面試，大家再研究看看」，還是歡迎郭董提供、推薦人選啦！

至於民眾黨發起人、市府顧問蔡壁如今接受廣播專訪表示，她不想選，但使命必達？柯回應，這也是他常在跟部下、學生講的，喜歡的事情做得好，哪有什麼希罕，不喜歡的事情可以做好才是重要的，可以打電動打到晚上兩、三點，但是要上班、工作到晚上兩、三點，使命必達，這是達人文化最困難的，可以把不喜歡的事情做到最好，那才是困難的。

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