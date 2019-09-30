韓國瑜遭爆也曾與潑漆的胡志偉合照……他這麼說

2019-09-30 16:46

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜遭爆，也曾與向何韻詩潑漆的統促黨自忠黨部主委胡志偉合照過，對此，韓國瑜今天下午解釋說，不可能跟每一個照相的人，先問他各方面的問題。

臉書「辣台派挺蔡英文勝選連任」今天貼出一張照片，指照片最右邊、穿藍衣服的人，就是遊行潑漆蒙面俠，最左邊者則是高雄市長韓國瑜，貼文者還虧說：「左邊白衣者有沒有覺得好面熟？？可能是明星臉啦！」

對此，韓國瑜今天下午接受聯訪說，我們這段時間在外面跑來跑去，跟我們照相的人非常多，我們不可能跟每一個照相的，先問他各方面的問題，先問他的政黨色彩，不可能的。

韓國瑜強調，對於「何小姐（何韻詩）被潑漆事件」，他想再次呼籲，台灣最可貴的價值、最寶貴的資產，就是「我們是一個自由民主的社會，應該包容不同的政治意見跟政治立場」。

韓國瑜強調：「也許我不同意的發言，但是我一定維護你發言的權利，這是台灣可貴的地方。」他說：「所以所有的台灣好朋友們，尊重不同的意見，尊重不同的聲音，這是我們台灣很基本的民主素養。」

韓國瑜也說，另外藉這個機會，也呼籲支持「韓國的好朋友們」，拜託還是一樣，包容不同的意見的聲音，「我們一定不能忘記愛與包容這樣的精神，謝謝」。

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