韓粉主管面試問「對韓看法」 台大生開批遭註「品格卑劣」

2019-09-30 15:25

〔即時新聞／綜合報導〕應屆畢業生找工作不易，若在面試時被主管問及「政治立場」就更是難以回答。昨（29）天一名韓粉在臉書社團分享一段「台大高材生」的面試過程，原先主管已屬意這位台大生，不料卻因他批評高雄市長韓國瑜，遭主管認定「品格卑劣」而不予以錄用，貼文一出隨即引起網友熱議。

一位韓粉在臉書社團「韓國瑜總統後援會 前進總統府」PO文，表示自己的兒子是北部某大公司的高級主管，最近面試了一位台大畢業生，他的專業與外語能力不錯，談吐儀表也是人中之選。

該韓粉指出，兒子本來已經屬意這位台大生，結果得知他是高雄人後，便詢問他對韓國瑜的看法，「這名台大生對韓市長大加嘲諷批判，兒子微笑的等他說完，送他離開後就在面談表上寫下，『品格卑劣，是非不分，永不錄用』12字」。

該韓粉接著問他兒子「是否有些武斷？」兒子卻表示，「企業用人首重品德，此人空有專業才能，卻對韓市長這樣為國為民，苦民所苦的政治家嘲諷辱罵，可見其品格之卑劣，是非不分，這樣的人不能用！」該韓粉也說「聽完深表認同，也深深為這位年輕人感到可惜」。

貼文吸引5千多人按讚，許多韓粉留言支持「主管做得漂亮」，不過也有許多網友為這位台大生抱屈，表示「在民主自由的國家批判政治首長竟成為工作錄用與否的依據，況且還是面試官主動提起這個敏感話題」、「好險沒錄取，不然要面對是非不分的韓粉主管不知道會有多頭痛」。

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